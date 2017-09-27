В Башкирии от отравления алкоголем скончалось 111 человек

Роспотребнадзор по республике опубликовал данные токсикологического мониторинга за январь-август 2017 года. Всего за этот период времени зарегистрировали 1725 случаев острых отравлений химической этиологии (спиртосодержащая продукция, лекарственные средства, медикаменты, наркотические вещества и проч.), среди которых 283 с летальным исходом.
От отравления спиртосодержащей продукцией погибло 111 человек, общее количество отравлений составило 865. Из них отравилось 19 детей в возрасте от 0 до 14 лет и восемь подростков 15-17 лет.