Житель Башкирии получил награду из рук Сергея Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу вручил награды лауреатам фестиваля-конкурса «Армия России» на открытой сцене около здания Национального центра управления обороной России.
Уроженец Башкирии, матрос Айгиз Кулахметов был награжден в номинации «Мужество и честь». Смелый матрос на себе вытащил из 20-метровой шахты атомного подводного крейсера двух женщин-маляров, которые потеряли сознание.
Стоит отметить, что Айгиз Кулахметов является сыном популярного башкирского певца Дмитрия Маннанова, который возглавлял группу «Дервиш».