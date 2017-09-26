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Житель Башкирии получил награду из рук Сергея Шойгу

26 сентября 2017, 18:29
Матрос из Башкирии был награжден Министром обороны Сергеем Шойгу.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил награды лауреатам фестиваля-конкурса «Армия России» на открытой сцене около здания Национального центра управления обороной России.

Уроженец Башкирии, матрос Айгиз Кулахметов был награжден в номинации «Мужество и честь». Смелый матрос на себе вытащил из 20-метровой шахты атомного подводного крейсера двух женщин-маляров, которые потеряли сознание.

Стоит отметить, что Айгиз Кулахметов является сыном популярного башкирского певца Дмитрия Маннанова, который возглавлял группу «Дервиш».

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