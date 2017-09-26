Владимир Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Шанцева

Президент России Владимир Путин сегодня принял отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева по собственному желанию в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий, сообщается на официальном сайте Кремля.
Временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области назначен Глеб Никитин, первый замминистра промышленности.
Валерий Шанцев руководил Нижегородской областью больше 12 лет - с августа 2005 года. Ранее близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» называли Шанцева в числе губернаторов, которые могут быть досрочно уволены президентом в ходе очередной серии губернаторских отставок этой осенью. В числе причин его отставки называли возраст (Шанцеву -- 70) и многолетний внутриэлитный конфликт в регионе. Всего,по данным источников издания, в ближайшее время смена руководителя может произойти в десяти регионах.
Отставка Валерия Шанцева - уже вторая отставка губернаторов за эту неделю. Вчера, 25 сентября, по собственному желанию с поста ушел губернатор Самарской области Николай Меркушкин.