Владимир Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Шанцева

Валерий Шанцев руководил Нижегородской областью больше 12 лет - с августа 2005 года. Ранее близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» называли Шанцева в числе губернаторов, которые могут быть досрочно уволены президентом в ходе очередной серии губернаторских отставок этой осенью. В числе причин его отставки называли возраст (Шанцеву -- 70) и многолетний внутриэлитный конфликт в регионе. Всего,по данным источников издания, в ближайшее время смена руководителя может произойти в десяти регионах.