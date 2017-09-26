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Владимир Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Шанцева

26 сентября 2017, 16:21
Это уже вторая отставка за эту неделю.

Президент России Владимир Путин сегодня принял отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева по собственному желанию в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий, сообщается на официальном сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области назначен Глеб Никитин, первый замминистра промышленности.

Валерий Шанцев руководил Нижегородской областью больше 12 лет - с августа 2005 года. Ранее близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» называли Шанцева в числе губернаторов, которые могут быть досрочно уволены президентом в ходе очередной серии губернаторских отставок этой осенью. В числе причин его отставки называли возраст (Шанцеву -- 70) и многолетний внутриэлитный конфликт в регионе. Всего,по данным источников издания, в ближайшее время смена руководителя может произойти в десяти регионах.

Отставка Валерия Шанцева - уже вторая отставка губернаторов за эту неделю. Вчера, 25 сентября, по собственному желанию с поста ушел губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

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