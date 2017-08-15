В Башкирии 14-летняя девочка вышла из дома и пропала

Объявлении о пропаже подростка появилось в социальной сети. Согласно опубликованным сведениям,
Ляйсан Кашафутдинова ушла из дома 14 августа около 10 утра. С тех пор о ней нет никаких сведений.
Девочка учащаяся 9 класса поселка Буйда Учалинского района республики.
Приметы: на вид 14 лет, рост 170 см, носит очки, волосы светлые прямые, ниже лопаток, худощавого телосложения, справа на шее родимое пятно.
Была одета: на голове сетчатая светло-серая шапка, куртка розового цвета без надписи, на ногах синие легенсы, белые кроссовки, при себе имела красную сумку с надписью "книжный клуб»".
Знающих о месторасположении девочки, просьба сообщить в полицию.