В Башкирии в канун своего дня рождения пропала мать двоих детей

Родственники жительницы города Салавата Ольги Емельяновой распространили в соцсетях просьбу помочь в ее поисках.
Девушка пропала в канун своего 28-го дня рождения, 22 сентября. По словам близких, примерно в 15.30 ее в последний раз видели на улице Космонавтов в городе Салавате. У Ольги двое маленьких детей, которые ждут ее дома.
- Очень просим не оставайтесь равнодушными, если вам что-то известно, сообщите, пожалуйста, - написали родственники пропавшей в своем обращении.
Тех, кто располагает информацией о местонахождении Ольги Емельяновой, просят звонить по телефонам 89871345896, 89177438837, или 02.