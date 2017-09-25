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В Башкирии в канун своего дня рождения пропала мать двоих детей

25 сентября 2017, 10:30
28-летнюю Ольгу Емельянову ищут уже три дня.

Родственники жительницы города Салавата Ольги Емельяновой распространили в соцсетях просьбу помочь в ее поисках.

Девушка пропала в канун своего 28-го дня рождения, 22 сентября. По словам близких, примерно в 15.30 ее в последний раз видели на улице Космонавтов в городе Салавате. У Ольги двое маленьких детей, которые ждут ее дома.

- Очень просим не оставайтесь равнодушными, если вам что-то известно, сообщите, пожалуйста, - написали родственники пропавшей в своем обращении.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении Ольги Емельяновой, просят звонить по телефонам 89871345896, 89177438837, или 02.

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