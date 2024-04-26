Поисковики

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2024
Более 2000 человек принимали участие в поисках пропавших подростков в Уфе
26 апреля, 11:55
В Башкирии за сутки пропало пять человек
25 апреля, 07:01
2020
В Башкирии пропал 14-летний и 15-летний подросток
6 марта 2020, 10:42
Волонтеры рассказали, что в Башкирии нашли сразу троих пропавших мужчин
2 февраля 2020, 11:20
В Башкирии нашли мертвым пропавшего около года назад 25-летнего парня
Волонтеры поиска сообщили трагическую новость о гибели Михаила Новоселова сегодня, 22 января.
22 января 2020, 11:54
В Башкирии найден пропавший 56-летний Ришат Мулюков
14 января 2020, 11:21
2019
В Башкирии нашли 17-летнюю Диану Хузину
18 декабря 2019, 07:37
«Два дня как во сне»: лидер поисковиков из Уфы рассказал о поисках малыша в Исмаилово
4 сентября 2019, 13:39
В Уфе найден студент БашГУ, пропавший почти месяц назад
4 мая 2019, 06:35
2018
В Башкирии в овраге нашли мертвой немую пенсионерку
Пожилая женщина пропала месяц назад, 24 августа.
25 сентября 2018, 05:13
Парадоксы милосердия: уфимка променяла светскую жизнь на поиск солдат
8 марта 2018, 05:15
В Башкирии расследуют столкновение санитарных поездов с гибелью 42 человек
1 марта 2018, 11:28
2017
Житель Башкирии вышел на прогулку из санатория и не вернулся
5 октября 2017, 11:42
В Башкирии при странных обстоятельствах пропала 55-летняя женщина
26 сентября 2017, 10:43

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