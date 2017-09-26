Уфимцы попались на сбыте фальшивых пятитысячных купюр

31-летний уфимец попытался сбыть в магазине поддельную купюру номиналом в пять тысяч рублей и был пойман, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Когда мужчина попытался расплатиться фальшивкой, продавец почуял неладное и незаметно нажав на пульт охраны не отпускал покупателя до приезда полицейских, якобы готовя сдачу.
Полицейские задержали мужчину, у которого в дальнейшем обнаружилось восемь пятитысячных купюр. Как выяснилось, фальшивки мужчине передала 48-летняя уфимка. У женщины в ходе обыска нашли 77 фальшивых купюр достоинством в пять тысяч рублей. Дама передавала липовую наличность для сбыта в магазинах двум своим знакомым. Так, полицейские зафиксировали пять фактов и одну попытку сбыть фальшивку.
Возбуждено уголовное дело. Задержанных арестовали.