Уфимцы попались на сбыте фальшивых пятитысячных купюр

Полицейские задержали мужчину, у которого в дальнейшем обнаружилось восемь пятитысячных купюр. Как выяснилось, фальшивки мужчине передала 48-летняя уфимка. У женщины в ходе обыска нашли 77 фальшивых купюр достоинством в пять тысяч рублей. Дама передавала липовую наличность для сбыта в магазинах двум своим знакомым. Так, полицейские зафиксировали пять фактов и одну попытку сбыть фальшивку.