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Уфимцы попались на сбыте фальшивых пятитысячных купюр

26 сентября 2017, 11:03
Всего выявлено 90 фальшивых денежных знаков, которые пытались сбыть трое уфимцев.

31-летний уфимец попытался сбыть в магазине поддельную купюру номиналом в пять тысяч рублей и был пойман, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Когда мужчина попытался расплатиться фальшивкой, продавец почуял неладное и незаметно нажав на пульт охраны не отпускал покупателя до приезда полицейских, якобы готовя сдачу.

Полицейские задержали мужчину, у которого в дальнейшем обнаружилось восемь пятитысячных купюр. Как выяснилось, фальшивки мужчине передала 48-летняя уфимка. У женщины в ходе обыска нашли 77 фальшивых купюр достоинством в пять тысяч рублей. Дама передавала липовую наличность для сбыта в магазинах двум своим знакомым. Так, полицейские зафиксировали пять фактов и одну попытку сбыть фальшивку.

Возбуждено уголовное дело. Задержанных арестовали.

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