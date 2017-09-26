Первый блокчейн-проект из Башкирии представили на инвестфоруме в Москве

Среди участников форума был первый блокчейн-проект из Башкирии, который на данный момент находится на стадии привлечения инвестиций. Создатели проекта сообщили, что добились внимания со стороны столичных инвесторов и планируют с их помощью представить проект на инвестиционном форуме в Дубае.
На площадке «Известия Холл» в Москве порядка 20 блокчейн-стартапов представили свои разработки инвесторам и экспертам отрасли. Большинство проектов выполнены командами из Москвы, часть разработана в рамках бизнес-инкубатора Crypto Bazar. Среди участников был первый блокчейн-проект Башкирии Lescoin, который создаёт «умные контракты» на срочную поставку продукции лесопромышленных предприятий. Авторы проекта предлагают защитить интересы сторон с помощью блокчейна вместо использования гарантий товарно-сырьевой биржи, которая получает комиссии с купли-продажи.
Проект завершил стадию подготовки концепции и уже начал привлекать первые инвестиции. В отличие от столичных конкурсантов, разработку команда из Башкирии вела за счёт своих ресурсов — гранты и менторскую поддержку уфимцы не получали. Тем не менее, интерес со стороны инвесторов из Москвы есть.
- Мы рады, что удалось принять участие в форуме, ведь нам сложно выходить на крупных инвесторов, работая в регионе. В Москве мы обсудили проект с экспертами и убедились, что он вполне конкурентоспособен. Появились и контакты инвесторов, сейчас ведём переговоры о том, чтобы проект представили на инвест-форуме в Дубае, — сообщил основатель Lescoin Иван Гридин.
На сегодня технология блокчейн применяется в разных отраслях: от финансов и страхования до организации тендеров. Проект Lescoin один из немногих в России внедряет технологию в производственной отрасли. В Башкирии это первая команда, которая разработала готовую концепцию по применению технологии блокчейн и начала сбор инвестиций. Если кампания по сбору средств пройдёт успешно, то в будущем году будет запущено лесопромышленное производство, поставляющее продукцию на базе «умных контрактов».
В регионе внедрение новой технологии тоже набирает обороты. 1-3 октября в Уфе пройдёт первый конкурс по блокчейн-разработке на форуме «Блокчейн: формула будущего». Команды программистов будут соревноваться друг с другом, выполняя задания от спонсоров.