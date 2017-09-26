Первый блокчейн-проект из Башкирии представили на инвестфоруме в Москве

На сегодня технология блокчейн применяется в разных отраслях: от финансов и страхования до организации тендеров. Проект Lescoin один из немногих в России внедряет технологию в производственной отрасли. В Башкирии это первая команда, которая разработала готовую концепцию по применению технологии блокчейн и начала сбор инвестиций. Если кампания по сбору средств пройдёт успешно, то в будущем году будет запущено лесопромышленное производство, поставляющее продукцию на базе «умных контрактов».