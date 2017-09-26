Александр Сергеев опередил Роберта Нигматуллина на выборах президента РАН

Александр Сергеев победил на выборах президента Российской академии наук, опередив Роберта Нигматулина. Сергеева избрали по итогам второго тура, так как в рамках первого никто из кандидатов не смог набрать достаточное количество голосов. Об этом на собрании РАН сообщил председатель счётной комиссии Юрий Балега, передаёт ТАСС.