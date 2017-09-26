Александр Сергеев опередил Роберта Нигматуллина на выборах президента РАН

Александр Сергеев победил на выборах президента Российской академии наук, опередив Роберта Нигматулина. Сергеева избрали по итогам второго тура, так как в рамках первого никто из кандидатов не смог набрать достаточное количество голосов. Об этом на собрании РАН сообщил председатель счётной комиссии Юрий Балега, передаёт ТАСС.
За Нигматуллина, ранее занимавшего пост академии наук Башкортостана, проголосовали 412 членов российской академии, за Александра Сергеева, директора Института прикладной физики РАН проголосовало 1045 человек.
Напомним, что изначально на пост президента РАН кандидатами было пять человек: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев.
Александр Сергеев - известный физик, специалист в области плазмы, нелинейной динамики оптических систем и высокочувствительных оптических измерений, доктор физико-математических наук, профессор, директор Института прикладной физики.
Имеет более 8000 цитирований своих работ, опубликованных в научных журналах, является лауреатом Госпремии.