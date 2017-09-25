В Красногорске восстановили «Ивановские пруды»

По его словам, он видел пространство Ивановских прудов когда оно было заброшенным - сейчас в парке многое изменилось. Эксперт отметил восстановление геометрии пространства и правильное перенаправление людских потоков - гуляя местные жители не мешают друг другу. Кроме того, благоустроена набережная, пишут "Новые известия".
"Раньше жителям приходилось ездить в Москву, чтобы провести выходной день, теперь этого можно не делать. Это вполне конкурентоспособный объект в сфере отдыха и развлечений. В следующем году, когда здесь каждые выходные будет культурная программа, вопрос куда-либо ехать отпадет сам собой", - сказал эксперт.
Капков выразил уверенность в дальнейшем развитии общественных пространств округа, отметив, что через пять лет он может полностью преобразиться.