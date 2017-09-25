В Башкирии сняли на видео жестокое избиение школьника арматурой

9 сентября двое молодых людей из Салавата избили 16-летнего подростка – видео быстро распространилось в социальных сетях, сообщает канал Mash.
Кроме двух парней, которые избивали парня, на видео можно увидеть еще около 20 человек, спокойно наблюдающих за самосудом.
21-летний парень решил разобраться с обидчиками девушки – 16-летним Вовой и Славой. Молодой «защитник» избивал беззащитного стеклянными бутылками, арматурой и всем, что попадалось под руку. Пострадавший обратился в полицию только 24 сентября.
- По данному факту началась тщательная проверка, - прокомментировали в МВД. – Сейчас ведется расследование.