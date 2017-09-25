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Судебный процесс по делу о выделении грантов главы Башкирии приостановлен

25 сентября 2017, 16:49
Судебный процесс по иску БФ братьев Хабира и Сабира Сулеймановых и ансамбля "Курайсы" к минкультуры Башкирии приостановлен до завершения рассмотрения другого процесса в арбитраже.

Фонд Благотворительный поддержки социально-значимых проектов "Братьев Хабира и Сабира Сулеймановых" и "Курайсы" пытаются добиться признания незаконным протокола конкурса от 9 февраля этого года.

Согласно нему, коллективы не были включены в число участников второго этапа конкурса на получение грантов главы региона на общую сумму 13,5 миллионов рублей. Коллективы обращались в УФАС, которые признал, что нарушения действительно были, однако предписание минкультуры не вынесли. Минкульт в свою очередь сейчас пытается обжаловать решение антимонопольного ведомства. А фонд Сулеймановых и "Курайсы" вступили в процесс как третьи лица. В этом процессе они пытаются доказать, что УФАС все-таки должно было вынести предписание.

Сегодня, 25 сентября, в суде представитель минкультуры выступал против приостановления процесса, так как, по его словам, "предмета спора нет". Дело в том, что после возникшего конфликта, протокол конкурсной комиссии был признан недействительным. А деньги, которые должны были пойти на гранты, уже были направлены на иные цели. Однако фонд Сулеймановых и "Курайсы" продолжают настаивать на восстановлении своих прав. Они рассчитывают, что гранты им все-таки дадут.

Заслушав обе стороны, судья Урал Искандаров все же вынес определение о приостановлении рассмотрения дела. Оно продолжится после завершения по иску минкультуры к УФАС.

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