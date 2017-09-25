Судебный процесс по делу о выделении грантов главы Башкирии приостановлен

Согласно нему, коллективы не были включены в число участников второго этапа конкурса на получение грантов главы региона на общую сумму 13,5 миллионов рублей. Коллективы обращались в УФАС, которые признал, что нарушения действительно были, однако предписание минкультуры не вынесли. Минкульт в свою очередь сейчас пытается обжаловать решение антимонопольного ведомства. А фонд Сулеймановых и "Курайсы" вступили в процесс как третьи лица. В этом процессе они пытаются доказать, что УФАС все-таки должно было вынести предписание.