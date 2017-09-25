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Работникам уфимского предприятия задолжали 338 миллионов рублей

25 сентября 2017, 10:04
Организация выплатила 313 миллионов долга только после прокурорского вмешательства.

Строительное предприятие АО «Лизингстроймаш» со штатом в тысячу человек периодически допускало задержки в оплате труда, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Общая сумма долга перед рабочими составила 338 миллионов рублей. Руководителей неоднократно привлекали к административной ответственности, также было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

После прокурорского вмешательства организация выплатила 303 миллиона рублей долга, а в августе этого года работники получили еще десять миллионов рублей просроченной зарплаты. Сейчас сотрудники прокуратуры контролируют полное восстановление трудовых прав рабочих.

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