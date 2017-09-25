Работникам уфимского предприятия задолжали 338 миллионов рублей

Строительное предприятие АО «Лизингстроймаш» со штатом в тысячу человек периодически допускало задержки в оплате труда, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Общая сумма долга перед рабочими составила 338 миллионов рублей. Руководителей неоднократно привлекали к административной ответственности, также было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.
После прокурорского вмешательства организация выплатила 303 миллиона рублей долга, а в августе этого года работники получили еще десять миллионов рублей просроченной зарплаты. Сейчас сотрудники прокуратуры контролируют полное восстановление трудовых прав рабочих.