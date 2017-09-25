Мост, о котором снято видео про "зайчат-чиновников", могут сдать раньше

О планах по досрочной сдаче объекта сообщает агентство "Башинформ" со ссылкой на замглавы администрации Караидельского района Рафиса Давлиева.
- В целях обеспечения качественных производственно-монтажных работ, на левом берегу был возведен целый городок со своим бетонным заводом, сварочными постами, специальным оборудованием, дизель-станциями, - рассказал он агентству.
- Всё это и есть дополнительные работы, которые напрямую к возведению моста не относятся. Однако заказанный строителями металл, а это около 700 тонн, уже начал поступать. Как только опоры будут установлены, начнется непосредственное сооружение моста. Его длина составит 328 метров, с двух сторон он будет освещаемый. Проезд по нему будет бесплатный.
На сегодняшний день к мосту проложена техническая дорога. Работы ведутся круглосуточно, в несколько смен, всего задействовано 110 человек и 55 единиц техники.
Напомним, данная дорога протяженностью около 10 километров должна связать северо-восток Башкирии с ее центральными районами. Район получит выход на федеральные трассы М5 и М7, на железнодорожную станцию «Янаул» и речные порты Бирска и Дюртюлей.
Строящийся объект недавно подвергся резкой критике блогера Андрея Павлова. Он разместил видео «Зайчата-чиновники украли целый мост». Он заявил, что «деньги на строительство якобы начали расхищать». Видео уже набрало более пяти тысяч просмотров.
На сегодняшний день техническая дорога к мосту проложена. Основную работу по строительству дороги ведет ОАО «Башкиравтодор». Его сотрудники трудятся круглосуточно, в несколько смен, всего задействовано 110 человек и 55 единиц техники.