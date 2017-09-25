Мост, о котором снято видео про "зайчат-чиновников", могут сдать раньше

- Всё это и есть дополнительные работы, которые напрямую к возведению моста не относятся. Однако заказанный строителями металл, а это около 700 тонн, уже начал поступать. Как только опоры будут установлены, начнется непосредственное сооружение моста. Его длина составит 328 метров, с двух сторон он будет освещаемый. Проезд по нему будет бесплатный.