Юрий Афонин: Мост на Сахалин надо сделать приоритетным, как и мост на Крым

- Посмотрите на мост в Крым – если бы его просчитывали так же, как мост на Сахалин, мы до сих пор бы обсуждали его рентабельность, - подчеркнул депутат. - Поэтому надо не гостиницы строить за государственный счёт, а заниматься созданием инфраструктуры, мостов, дорог, линий Интернета.