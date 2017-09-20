Автор видео про «зайчат-чиновников» в Башкирии: Хочу, чтобы построили мост

10 сентября на видеохостинге Youtube появилось видео «Зайчата-чиновники украли целый мост». За десять дней его посмотрели более 3200 раз.
Автор видео Андрей Павлов начинает свой рассказ с того, что год назад он создал петицию по строительству моста в Караидельском районе Башкирии. Жители райцентра страдают из-за того, что там есть только понтонный мост через реку Уфу, и зимой, например, дети вынуждены по льду добираться до школы с угрозой для жизни. Петиция набрала более 115 тысяч подписей.
Власти Башкирии в январе этого года заявили, что построят мост и даже установили символический камень в связи с началом строительства автомобильной дороги «Обход с. Караидель с мостом через реку Уфа». В декабре 2016 года был заключен государственный контракт с АО «Башкиравтодор» как с генподрядчиком. Субподрядчиком стал «Уралмостострой»,который за сумму около 840,5 млн рублей обязался построить мост к 25 сентября 2020 года, в свое время сообщало информагентство «Башинформ».
Блогер Андрей Павлов заявил, что «деньги на строительство начали расхищать».
- Примерно год назад государство выделило 1,7 миллиарда рублей на строительство долгожданного моста в селе Караидель. Расчистив немного леса, отсыпав 200 метров грунта, чиновники отчитались, как будто построили 11 км дороги. Было похищено около 223 миллиона рублей со строительства моста, - такой комментарий можно прочесть под видео.
В своем видео Андрей Павлов посчитал, что главный герой его расследования приобрел недвижимости на 101 млн руб общей площадью 1 622 кв м.
Напомним, весной было заведено уголовное дело по факту халатности должностных лиц ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан». Как сообщал «Ъ-Уфа», сотрудники госучреждения подозреваются в том, что осенью прошлого года необоснованно перечислили госкомпании «Башкиравтодор» 222 млн руб предоплаты на строительство дороги Бирск-Тастуба-Сатка и подписали акты-приемки работ, которые были выполнены только на бумаге.
- Я сам из Караидельского района, закончил там школу, и поэтому мне важно, чтобы мост построили, - рассказал Медиакорсети Андрей Павлов. – Данные о недвижимости героев видео я взял из открытых источников. За эти несколько дней официальной реакции на мое видео не последовало. Со мной связалась через соцсети девушка, которая, как мне кажется, является дочерью одного из чиновников. Она утверждала, что недвижимость была приобретена ранее, не в то время, когда он стал работать в «Башкиравтодоре». Но и тогда, по моим подсчетам, он не мог всего этого купить за свою зарплату. Он работал в Росприроднадзоре госслужащим (заместителем начальника), и его зарплата была примерно такой же, как и в УДХ («Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан»).
- Я был на месте строительства пару месяцев назад, - уточнил он. – Проблема в том, что там все некачественно делается, наспех.
- Мне начали поступать неофициальные комментарии от людей, явно не понаслышке знающих ситуацию в дорожной отрасли, и о том безобразии, которое там творится, - добавил видеоблогер. - Некоторую информацию я проверил, и она подтверждается, так что, думаю, будут ещё интересные ролики на youtube-канале.
Получить оперативный комментарий от главных героев повествования – руководителей Управления дорожного хозяйства РБ и АО «Башкиравтодор» не удалось.
Мы готовы предоставить их точку зрения на ситуацию после ответа на редакционный запрос.