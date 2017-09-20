Автор видео про «зайчат-чиновников» в Башкирии: Хочу, чтобы построили мост

- Я сам из Караидельского района, закончил там школу, и поэтому мне важно, чтобы мост построили, - рассказал Медиакорсети Андрей Павлов. – Данные о недвижимости героев видео я взял из открытых источников. За эти несколько дней официальной реакции на мое видео не последовало. Со мной связалась через соцсети девушка, которая, как мне кажется, является дочерью одного из чиновников. Она утверждала, что недвижимость была приобретена ранее, не в то время, когда он стал работать в «Башкиравтодоре». Но и тогда, по моим подсчетам, он не мог всего этого купить за свою зарплату. Он работал в Росприроднадзоре госслужащим (заместителем начальника), и его зарплата была примерно такой же, как и в УДХ («Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан»).