Житель Белорецка снял на видео опасный мост

Житель Белорецка Ярослав Белов снял на видео обветшавший мост через реку Мата по улице Куйбышева (район Мраткино). По его словам, сооружение на улице Куйбышева даже назвать мостом сложно.
Для того чтобы перейти через водоем, местные жители сделали импровизированную переправу. Но как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.
- Мостом пользуются старики, дети, мамы с колясками. Здесь нет ни ограждения, ни перил, бревна гнилые, - рассказал Ярослав Белов. - Старик или ребенок может упасть, запнувшись, и поломать себе ноги и руки.