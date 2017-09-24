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В Башкирии 80-летний водитель стал виновником ДТП с тремя автомобилями

24 сентября 2017, 13:21
Один человек госпитализирован, двое получили травмы.

Вчера днем, на девятом километре автодороги Уфа-Павловка 80-летний уфимец за рулём ВАЗ-2107 столкнулся с попутной Lada Priora. О ДТП сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Предположительно, Lada Priora совершила экстренное торможение. Однако избежать удара не удалось. В итоге автомобиль столкнулся с "Окой", стоящей впереди.

- В результате аварии водитель ВАЗ-2107 получил травмы, его 72-летняя супруга госпитализирована, пассажирка "Лады", 53-летняя уфимка, также получила травмы.

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