В Башкирии 80-летний водитель стал виновником ДТП с тремя автомобилями

Вчера днем, на девятом километре автодороги Уфа-Павловка 80-летний уфимец за рулём ВАЗ-2107 столкнулся с попутной Lada Priora. О ДТП сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Предположительно, Lada Priora совершила экстренное торможение. Однако избежать удара не удалось. В итоге автомобиль столкнулся с "Окой", стоящей впереди.
- В результате аварии водитель ВАЗ-2107 получил травмы, его 72-летняя супруга госпитализирована, пассажирка "Лады", 53-летняя уфимка, также получила травмы.