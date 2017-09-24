"Салавату Юлаеву" прогнозируют поражение в матче с "Автомобилистом"

По словам Остроушко, "Автомобилист" для "Салавата" - куда более серьезный соперник, чем, например ранее побежденные "Витязь" и "Магнитка". "Салават" для "Автомобилиста" не выглядит непобедимым соперником, тем более разрыв между ними всего три очка и в случае победы уральцы выйдут на лидирующие позиции "Востока", считает эксперт.