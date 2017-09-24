"Салавату Юлаеву" прогнозируют поражение в матче с "Автомобилистом"

По словам Остроушко, "Автомобилист" для "Салавата" - куда более серьезный соперник, чем, например ранее побежденные "Витязь" и "Магнитка". "Салават" для "Автомобилиста" не выглядит непобедимым соперником, тем более разрыв между ними всего три очка и в случае победы уральцы выйдут на лидирующие позиции "Востока", считает эксперт.
- Финский наставник уфимцев здорово перестроил игру команды в тактическом плане, - передает прогноз Остроушко сайт "Рейтинг букмекеров". - Но вот привить психологическую устойчивость пока не удаётся. "Салават" играет с большими перепадами, может выдать зажигательную голевую феерию, а может проиграть за 46 секунд выигрышный матч. В сегодняшнем матче нас ждёт искромётный и зажигательный хоккей примерно равных по силе соперников: супермотивированный "Автомобилист" против любящих "позажигать" в атаке "бразильцев" из "Салавата Юлаева".
Эксперт также полагает, основного времени матча для выявления победителя может не хватит. Но победа по итогу матча всё же достанется хозяевам.
Напомним, матч пройдет сегодня в Екатеринбурге. Начало в 17.00.