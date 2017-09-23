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Захар Арзамасцев: «Мы играли в свой хоккей, но началась расхлябанность»

23 сентября 2017, 10:54
Победа с минимальным отрывом 4:3 далась «Салавату Юлаеву» нелегко.

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев прокомментировал сегодняшнюю победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Металлургом» (4:3), а также видеопросмотр, который взял клуб по просьбе Бена Скривенса.

– Когда повели 3:0 казалось, что будете увеличивать разницу. Почему так не произошло?

– Да мы как всегда – начинаем вести в счёте и начинаются расслабления. У нас и в прошлом году такое было. Надо разбираться, чтобы впредь такого не было, это может стоить нам победных игр.

– Почему расслабились, не ожидали что со счётом 3:0 в Магнитогорске поведёте?

– Тяжело сказать. Мы играли в свой хоккей, но началась какая-то расхлябанность. Хорошо, что выиграли.

– Скривенс просил взять видеопросмотр. Вы видели что в том эпизоде было?

– Раз там всё посмотрели судьи, значит, никакой помехи не было.

– Второй гостевой матч в этом сезоне. С какими эмоциями будете продолжать «уральское турне»?

– Это уже история, мы победили. Надо дальше брать очки, подниматься в турнирной таблице и закрепляться на первом месте. Будем думать только о победе.

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