В Башкирии повесили вверх тормашками государственные флаги

Напомним, подобные курьезы, к сожалению, случаются достаточно регулярно. Но после публикации фотографий в соцсетях и СМИ, хозяева зданий, допустившие такую серьезную оплошность, быстро исправляют ситуацию. Обиднее всего подобные казусы воспринимались, когда они происходили во время таких крупных мероприятий, как День города в Уфе в 2015 году.