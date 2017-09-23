В Башкирии повесили вверх тормашками государственные флаги

Жительница Стерлитамака Лейсан Завгородняя публиковала в соцсетях фотофакт, который вызвал немало эмоций у пользователей соцсетей. По словам автора фото, она сделала снимок в Стерлитамаке.
- Стерлитамак магазин «Матрица». Оба флага неправильно, - пояснила автор фотографий.
Напомним, подобные курьезы, к сожалению, случаются достаточно регулярно. Но после публикации фотографий в соцсетях и СМИ, хозяева зданий, допустившие такую серьезную оплошность, быстро исправляют ситуацию. Обиднее всего подобные казусы воспринимались, когда они происходили во время таких крупных мероприятий, как День города в Уфе в 2015 году.
Тогда скандал получил огласку на российском уровне. Парламентарий от фракции ЛДПР Роман Худяков заявил, что «нужно уволить чиновника, который отвечал за это мероприятие». По словам депутата Госдумы, следует ввести административное наказание для госслужащих, допускающих подобные ошибки.