Погода в Башкирии: ночные заморозки наступают

По прогнозам синоптиков, осадков в течение сегодняшнего дня не ожидается. Зато ночью возможны серьезные заморозки до -3 градусов, Соответственно завтра утром после резкого перепада температур на дорогах республики появится дымка, видимость может не превышать 1 км и требует повышенного внимания водителей.