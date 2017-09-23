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Погода в Башкирии: ночные заморозки наступают

23 сентября 2017, 09:48
Минувшей ночью в некоторых районах Уфы было зафиксировано понижение температуры до 0 градусов.

Сегодня, 23 сентября, в Башкирии и Уфе ожидается преимущественно пасмурная погода, но в течение дня на небе будет то и дело появляться солнце.

По прогнозам синоптиков, осадков в течение сегодняшнего дня не ожидается. Зато ночью возможны серьезные заморозки до -3 градусов, Соответственно завтра утром после резкого перепада температур на дорогах республики появится дымка, видимость может не превышать 1 км и требует повышенного внимания водителей.

Ветер северный с переходом на северо-восточный со скоростью 2-7 м/с. Днем воздух прогреется до +10 градусов и +15 градусов в южной части Башкирии.

В последующие дни характер погоды существенно не изменится.

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