Нападающий «СЮ» Максим Майоров: «Важно не терять преимущество, когда 3:0»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров ответил на вопросы корреспондентов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Металлургом» (4:3).
– Хорошо, что выиграли, выстояли.
– Сегодня ваше звено организовало победную шайбу, ожидали ли такой «подарочек» от обороны «Магнитки»?
– Не знаю. Там подарок был? Стараемся делать правильные действия, играем друг за друга. Так получилось, что сохранили шайбу в зоне, хорошо разыграли, хороший бросок и гол. Видимо наиграли на этот гол.
– Почему упустили комфортный отрыв в три шайбы?
– Тяжело сказать. Будем разбираться. Ещё раз повторюсь, это проблема у нас не в первый раз, нужно её решать, чтобы в дальнейшем её не повторять.
– Второй гостевой поединок, трудный соперник, экс-чемпион. Чем-то команда хозяев удивила?
– Да команда ничем не удивила. Та же самая «Магнитка», у которой в последние годы хорошая атака, хорошее большинство, поэтому готовились, где-то говорю, моментами может быть. Но это игра, хоккей, понятно. Нельзя постоянно играть и забивать десять голов. Пропускать ноль. Понятное дело, что где-то забили они, где-то мы. Т.е. хорошо, что играли правильно. Нужно сделать правильные выводы. Немножко подкорректировать некоторые моменты и всё. В дальнейшем будем стараться при счёте 3:0 не терять преимущество.
– Сегодня чувствовали поддержку болельщиков, которых было приблизительно 300 человек?
– Конечно. Мы знаем, как здесь всё работает. Понятное дело, что было бы больше, но это конечно очень помогает. Такое ощущение как будто дома.
– А была ли слышна местная фонограмма, поддерживающая хозяев?
– Честно говоря, не обратил внимание. Был занят немножко другими делами (улыбается)
– Впереди ещё три матча «уральского турне», с каким настроением будете двигаться дальше?
– После победы всегда настрой хороший и на подъеме, поэтому будем стараться играть в свой хоккей и выигрывать каждый матч.