Нападающий «СЮ» Максим Майоров: «Важно не терять преимущество, когда 3:0»

– Да команда ничем не удивила. Та же самая «Магнитка», у которой в последние годы хорошая атака, хорошее большинство, поэтому готовились, где-то говорю, моментами может быть. Но это игра, хоккей, понятно. Нельзя постоянно играть и забивать десять голов. Пропускать ноль. Понятное дело, что где-то забили они, где-то мы. Т.е. хорошо, что играли правильно. Нужно сделать правильные выводы. Немножко подкорректировать некоторые моменты и всё. В дальнейшем будем стараться при счёте 3:0 не терять преимущество.