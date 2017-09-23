Нападающий «СЮ» Энвер Лисин: «Так нельзя завершать встречи»

Нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин прокомментировал сегодняшнюю победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Металлургом» (4:3).
– Победа на выезде с такой хорошей командой это всегда хорошие эмоции. Несмотря на то, что упустили преимущество, забили быстрый гол.
– Почему не удалось удержать комфортное преимущество в 3 шайбы? «Магнитка» подавила?
– Так конечно нельзя играть, может то, что начало сезона ещё. Надо работать над этим. Так невозможно завершать встречи.
– Сегодня была вторая игра на выезде в этом сезоне, да ещё с вице-чемпионом страны, чем-то удивили хозяева?
– Они всегда хорошо играют, тем более на домашней арене. В принципе игра была такая, в шайбу – шайбу.
– Что говорил тренерский штаб, как настраивал ребят на матч?
– Конечно. Чтобы мы лучше двигались, больше бегали, создавали давление, бросали по воротам. Говорили то, что и все тренера.
– Впереди ещё три игры этого «уральского турне». С каким настроением будете дальше двигаться?
– Как сами думаете? (улыбается)