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Нападающий «СЮ» Энвер Лисин: «Так нельзя завершать встречи»

23 сентября 2017, 12:47
Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу уфимской команды.

Нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин прокомментировал сегодняшнюю победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Металлургом» (4:3).

– Победа на выезде с такой хорошей командой это всегда хорошие эмоции. Несмотря на то, что упустили преимущество, забили быстрый гол.

– Почему не удалось удержать комфортное преимущество в 3 шайбы? «Магнитка» подавила?

– Так конечно нельзя играть, может то, что начало сезона ещё. Надо работать над этим. Так невозможно завершать встречи.

– Сегодня была вторая игра на выезде в этом сезоне, да ещё с вице-чемпионом страны, чем-то удивили хозяева?

– Они всегда хорошо играют, тем более на домашней арене. В принципе игра была такая, в шайбу – шайбу.

– Что говорил тренерский штаб, как настраивал ребят на матч?

– Конечно. Чтобы мы лучше двигались, больше бегали, создавали давление, бросали по воротам. Говорили то, что и все тренера.

– Впереди ещё три игры этого «уральского турне». С каким настроением будете дальше двигаться?

– Как сами думаете? (улыбается)

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