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Чиновники сделают свой вклад в наведение порядка в Уфе

23 сентября 2017, 10:29
В столице Башкирии проходит общегородской субботник.

Сегодня, 23 сентября, в Уфе проходит массовый городской субботник, к участию в котором, по заверению представителе администрации города, привлечены сотрудники муниципалитетов, включая работников жилищно-коммунальных служб и других организаций.

Как уточнили в мэрии, на субботник в обязательном порядке выйдут и чиновники.

Попутно городские власти обратились ко всем горожанам с просьбой принять участие в общегородском мероприятии на территории своего района или двора.

Арендаторов и собственников офисов это касается в неменьшей степени. Их просят навести порядок на прилегающих к их зданиям территориях – убрать опавшую листву и очистить стены от граффити.

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#Новости#Субботник#Татьяна Майорова,#Общество
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