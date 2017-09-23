Чиновники сделают свой вклад в наведение порядка в Уфе

Сегодня, 23 сентября, в Уфе проходит массовый городской субботник, к участию в котором, по заверению представителе администрации города, привлечены сотрудники муниципалитетов, включая работников жилищно-коммунальных служб и других организаций.
Как уточнили в мэрии, на субботник в обязательном порядке выйдут и чиновники.
Попутно городские власти обратились ко всем горожанам с просьбой принять участие в общегородском мероприятии на территории своего района или двора.
Арендаторов и собственников офисов это касается в неменьшей степени. Их просят навести порядок на прилегающих к их зданиям территориях – убрать опавшую листву и очистить стены от граффити.