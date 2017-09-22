В Башкирии становится больше пожилых людей. На территории республики проживает около 773 тысячи пожилых человек, сообщает Башстат. Среди них люди в возрасте 60 лет и старше, при этом в возрасте 60-74 лет находятся около 513 тысяч жителей, в возрасте 75-89 лет – 246 тысяч человек. Около 14 тысяч человек достигли возраста долгожителей. Им уже исполнилось 90 лет и старше.