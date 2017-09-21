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В Уфе вынесли приговор крупной банде наркоторговцев

21 сентября 2017, 11:03
Члены незаконной группировки получали крупные партии наркотиков весом более килограмма и фасовали по разным дозам.

В Советском районном суде вынесли приговор 33 жителям республики, соседних регионов, Латвии и Азербайджана. Их признали виновными в приготовлении и покушении на незаконный сбыт наркотиков и незаконном хранении наркотических средств.

В суде удалось установить, что с октября 2014 по май 2015 года банда наркоторговцев совершила более 30 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Башкортостане, Татарстане, а также Челябинской, Омской, Удмуртской и Курской областях.

Члены незаконной группировки получали крупные партии наркотиков весом более килограмма и фасовали по разным дозам. Другие их помощники фасовали это по разовым дозам и распределяли по тайникам — так называемым «закладкам».

Деятельность группы сотрудники Госнаркоконтроля пресекли еще в 2015 году. Членов банды задержали в Курсе, Казани, Омске, Уфе, Челябинске и других городах. В их тайниках, квартирах и автомашинах обнаружено свыше 22 кг запрещенных веществ. У наркоторговцев также изъяли

большое количество компьютерной техники, мобильных телефонов и сим-карт, использовавшихся в преступной деятельности, 14 электронных весов и полимерные пакеты для фасовки наркотиков.

После рассмотрения дела злоумышленников приговорили к лишению свободы на срок от 4 до 13 лет в исправительных колониях общего и строгого режимов.

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