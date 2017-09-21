В Уфе вынесли приговор крупной банде наркоторговцев

В суде удалось установить, что с октября 2014 по май 2015 года банда наркоторговцев совершила более 30 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Башкортостане, Татарстане, а также Челябинской, Омской, Удмуртской и Курской областях.