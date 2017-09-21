В Уфе медики «скорой» получили премию за 7 месяцев через прокуратуру

Сегодня, 21 сентября, стало известно, что после обращения в прокуратуру представителей профсоюза «Действие» медикам республиканской станции скорой медицинской помощи выплатили премии за 7 месяцев работы. Об этом рассказала председатель местной ячейки профсоюза «Действие» Тамара Богданова.
По ее словам, права сотрудники выездных бригад скорой помощи с января по июль текущего года не получали стимулирующие выплаты за высокую нагрузку и качество работы. При этом руководство станции во главе с Маратом Зиганшиным сообщило подчиненным, что средств на эти цели нет. Тогда активисты профсоюза решили прибегнуть к более действенным мерам влияния на администрацию региональной станции скорой помощи.
- Изначально мы обратились в Минздрав, побывали на личном приеме у заместителя министра Сыртлановой, подняли все вопросы по нашим проблемам, приложили хронологию нарушений главного врача, указали, сколько денег было потрачено на штрафы и судебные выплаты. И за такие «заслуги» проштрафившимся работодателям с января 2017 года еще и повысили заработную плату в два с лишним раза (сказали, что в соответствии с новым штатным расписанием).
После этого разрыв между заработками рядовых сотрудников и руководства скорой помощи стал еще значительнее. Вопреки майским указам президента России и решениям правительственной комиссии по социально-трудовым отношениям, которые были направлены на то, чтобы, в первую очередь, увеличилась зарплата всех категорий медработников, а не исключительно руководства.
Говорили мы и о других серьезных проблемах. Однако позднее Минздрав в своем ответе подтвердил лишь наличие штрафов у руководства станции за допущенные ими нарушения. Тогда мы записались на личный прием к прокурору РБ Назарову, вручили все документы, ответ Минздрава. Он нам уже помог решить наши проблемы. Буквально через пару часов после нашего визита к прокурору мы получили сообщение, что сотрудников скорой помощи ждет премия.
Впрочем, премию опять-таки назначили не всем. Обошли поощрениями водителей, осуществляющих медицинскую эвакуацию больных, уборщицах помещений(по старому санитарок), на плечах которых лежат обязанности по поддержанию чистоты и порядка в помещениях и автомобилях скорой помощи.
- Для нас так и осталось непонятно, кем и по каким параметрам оценивалась работа сотрудников при назначении премий. То, что получилось в итоге, мы считаем несправедливым и противоречащим закону, - говорит Тамара Богданова. – Мы вновь обратились по этому вопросу к руководству республиканской станции скорой медпомощи. Нам ответили, что речь идет не о премии, а о «доведении заработка сотрудников до показателей дорожной карты. Хотя не так давно те же люди нас уверяли, что дорожная карта у нас выполнена.
Помимо руководства «скорой помощи», активисты профсоюза «Действие» поставили в известность о происходящем также Общественную палату РБ и региональное отделение Национальной медицинской палаты.
Примечательно, что главврач Республиканской станции скорой помощи Марат Зиганшин в разговоре с корреспондентом Медиакорсети сообщил, что не в курсе этой ситуации.
- То, что профсоюз обратился в прокуратуру за защитой прав сотрудников, - это, я считаю, нормальным и правильным подходом к решению проблем, - отметил он.
Медиакорсеть будет следить за ситуацией.