В Уфе медики «скорой» получили премию за 7 месяцев через прокуратуру

- Для нас так и осталось непонятно, кем и по каким параметрам оценивалась работа сотрудников при назначении премий. То, что получилось в итоге, мы считаем несправедливым и противоречащим закону, - говорит Тамара Богданова. – Мы вновь обратились по этому вопросу к руководству республиканской станции скорой медпомощи. Нам ответили, что речь идет не о премии, а о «доведении заработка сотрудников до показателей дорожной карты. Хотя не так давно те же люди нас уверяли, что дорожная карта у нас выполнена.