В Уфе открыли автошколу для детей

По словам представителей ГИБДД, осваивать практические навыки вождения на современных автомобилях в этой автошколе смогут дети уже с 12-летнего возраста. Причем инструкторы предложат им на выбор обучение на автомобилях как с автоматической, так и с механической коробками передач. Попутно в автошколе подростки смогут также постигать и теоретические основы вождения – правила дорожного движения и т.д.