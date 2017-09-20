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В Уфе открыли автошколу для детей

20 сентября 2017, 12:43
Учиться вождению в ней смогут ребята уже с 12 лет.

В Уфе начала свою работу автошкола, в которой изучать особенности вождения могут дети с 12 лет. Она имеет статус первой Республиканской юношеской автошколы. Необычное учебное заведение открылось на базе уфимского лицея №155 по инициативе госавтоинспекции.

По словам представителей ГИБДД, осваивать практические навыки вождения на современных автомобилях в этой автошколе смогут дети уже с 12-летнего возраста. Причем инструкторы предложат им на выбор обучение на автомобилях как с автоматической, так и с механической коробками передач. Попутно в автошколе подростки смогут также постигать и теоретические основы вождения – правила дорожного движения и т.д.

- Обучение вождению в таком юном возрасте позволит будущим водителям более уверенно чувствовать себя на дороге, - отметил начальник Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

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