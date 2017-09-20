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В Башкирии пьяный мужчина 10 раз пырнул ножом соседа

20 сентября 2017, 10:42
Возбуждено уголовное дело.

Накануне в Уфе в Орджоникидзевском районе в одной из квартир был найден труп мужчины. По данному факту в следственном комитете республики возбуждено уголовное дело.

По данным материалам дела, в ночь с 18 по 19 сентября 2017 года 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, поссорился со своим 36-летним соседом. Тот нанес ему 10 ножевых ранений, вследствие которых он скончался на месте,

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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