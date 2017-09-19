VK Mobile решил увеличить минуты и гигабайты своим клиентам

Кроме того, продолжает действовать реферальная система, с помощью которой каждый абонент может бесплатно получить ещё до 100 ГБ без ограничения срока действия. Для этого нужно поделиться с друзьями специальным промо-кодом, который доступен в мобильном приложении VK Mobile для iOS и Android. При активации абонент и его друг получают по 10 ГБ интернет-трафика. Каждый клиент может воспользоваться таким бонусом до 10 раз.