VK Mobile решил увеличить минуты и гигабайты своим клиентам

Звонить можно будет на любые номера в России. Ежемесячная плата при этом не изменится и составит 399 руб, сообщили в компании. Все эти нововведения касаются существующих и новых пользователей VK Mobile.
Напомним, VK Mobile включает в себя неограниченный доступ к ВКонтакте, который распространяется в том числе и на встроенные видео с других площадок, а также прямые трансляции VK Live. В стоимость также входят подписка на музыкальный сервис Boom с возможностью сохранения музыкальных треков на смартфон, ежемесячный набор стикеров, а также 50% кэшбек за покупку стикеров и подарков в социальной сети.
Кроме того, продолжает действовать реферальная система, с помощью которой каждый абонент может бесплатно получить ещё до 100 ГБ без ограничения срока действия. Для этого нужно поделиться с друзьями специальным промо-кодом, который доступен в мобильном приложении VK Mobile для iOS и Android. При активации абонент и его друг получают по 10 ГБ интернет-трафика. Каждый клиент может воспользоваться таким бонусом до 10 раз.
Роман Степанов, руководитель проекта VK Mobile:
- Мы продолжаем экспериментировать с сервисом, который в конечном итоге сможет обеспечить всех активных пользователей ВКонтакте безлимитным мобильным доступом к социальной сети, -сообщил Роман Степанов, руководитель проекта VK Mobile. - В обновлении 1.1 мы учли обратную связь от пользователей и набранную в первом релизе сервиса статистику.
Подключение к VK Mobile доступно уже более чем в 1700 точках продаж по всей России, их количество постепенно увеличивается. Оформить заявку на бесплатную доставку можно в официальном сообществе.