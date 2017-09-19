В Башкирии синоптики вновь обещают наступление арктического холода

Как рассказали в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на этой неделе на территории республики ожидается погода без особых осадков. На севере региона ожидаются дожди, в первой половине недели днем температура воздуха составит приблизительно 24-27 градусов, однако в четверг синоптики ожидают наступление арктической воздушной массы. Тогда температура понизится на 7 градусов. Из-за этого возможны заморозки ночью, днем температура воздуха составит до 15 градусов, ночью до 4-5 градусов.