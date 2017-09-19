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Уфимка, построившая клинику для индейцев майя, поедет в тур по стране

19 сентября 2017, 12:26
Виктория Валикова презентует свой новый проект о строительстве клиники в Никарагуа.

Знаменитая уфимка Виктория Валикова, одна из самых известных врачей-инфекционистов в нашей стране, сообщила на своей личной странице в Сети о своем ближайшем приезде в Россию. В родной Уфе она остановится на три недели.

Девушка отмечает, что намерена презентовать свой новый проект «Клиника в Никарагуа». На данный момент она ищет помощников, которые смогут организовать пресс-тур.

- Мне нужен помощник, который возьмет на себя организацию пресс-тура. Оптимально – студент журфака, фотограф или начинающий журналист. Сроки 22 октября – 13 декабря (с остановкой в Уфе на 3 недели в середине маршрута).

Напомним, в рамках нашего проекта Уфалогия мы уже писали подробно о новых планах нашей землячки.

- Мы собираемся открыть ряд клиник в Центральной Америке, выбор места - один из самых ответственных моментов, - рассказала Виктория Медиакорсети.

- Так как мы строим в районах, отрезанных от цивилизации, это довольно тяжело. Иногда, чтобы только доехать до деревни, приходится потратить пару дней. Клиника в Гватемале работает 24/7, волонтеры живут прямо в клинике, у нас есть волонтерский дом. Сейчас у нас тут один врач (кроме меня) Марго, она из Латвии, один фельдшер, Маничан, из США, медсестра Аманда из Англии и медбрат, Паскаль, он из Гватемалы. Все волонтеры.

Если вы решили помочь Виктории [email protected]

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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