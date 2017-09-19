Уфимка, построившая клинику для индейцев майя, поедет в тур по стране

- Так как мы строим в районах, отрезанных от цивилизации, это довольно тяжело. Иногда, чтобы только доехать до деревни, приходится потратить пару дней. Клиника в Гватемале работает 24/7, волонтеры живут прямо в клинике, у нас есть волонтерский дом. Сейчас у нас тут один врач (кроме меня) Марго, она из Латвии, один фельдшер, Маничан, из США, медсестра Аманда из Англии и медбрат, Паскаль, он из Гватемалы. Все волонтеры.