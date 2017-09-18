В Уфе жена всадила мужу нож в грудь, приревновав к его бывшим возлюбленным

Как сообщили в пресс-службе МВД, ссора произошла, когда 25-летний муж был пьян. Он вернулся домой и решил продолжить застолье на кухне. В пьяном угаре потерпевший завел разговоры о своих прошлых связях, и в подробностях стал рассказывать супруге об отношениях с бывшими возлюбленными. Не выдержав этого, в порыве ярости она ответила ему ударом ножа в область груди.