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В Уфе жена всадила мужу нож в грудь, приревновав к его бывшим возлюбленным

18 сентября 2017, 10:15
В ходе семейной ссоры 32-летняя уфимка нанесла ножевое ранение своему супругу в грудь. Женщину возмутило то, что пьяный муж начал рассказывать ей о своих бывших возлюбленных.

Как сообщили в пресс-службе МВД, ссора произошла, когда 25-летний муж был пьян. Он вернулся домой и решил продолжить застолье на кухне. В пьяном угаре потерпевший завел разговоры о своих прошлых связях, и в подробностях стал рассказывать супруге об отношениях с бывшими возлюбленными. Не выдержав этого, в порыве ярости она ответила ему ударом ножа в область груди.

- Пострадавшего мужчину госпитализировали врачи скорой помощи, которые прибыли по вызову, - говорится в сообщении. Медики сообщили о характере ранений в полицию. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленницу и доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

На допросе уфимка признала вину и раскаялась в совершенном преступлении.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ.

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