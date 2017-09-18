В Уфе найдены 57 сайтов с запрещенной информацией

По данным прокуратуры, 25 ресурсов содержали рекламу интимных услуг, 23 сайта предлагали круглосуточно приобрести алкоголь. На 6 сайтах были опубликованы подробные инструкции о способах изготовления взрывчатки, а еще три сайта – о способах остановки счетчиков электроэнергии.