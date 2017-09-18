В Уфе найдены 57 сайтов с запрещенной информацией

Сегодня, 18 сентября, стало известно, что прокуратура Уфы заблокировала больше 50 сайтов, содержавших запрещенную информацию.
По данным прокуратуры, 25 ресурсов содержали рекламу интимных услуг, 23 сайта предлагали круглосуточно приобрести алкоголь. На 6 сайтах были опубликованы подробные инструкции о способах изготовления взрывчатки, а еще три сайта – о способах остановки счетчиков электроэнергии.
По сообщению прокуратуры, специалисты уже заблокировали около 30 сайтов и намерены, не сбавляя темпов, прекратить работу других запрещенных интернет-ресурсов.