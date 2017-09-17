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В Башкирии за сутки задержали 104 пьяных водителя

17 сентября 2017, 16:46
В целом было выявлено в течение одного дня 3,5 тысячи административных нарушений на тему правил дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ, в ходе ставшей уже традиционно й пятничной профилактической операции на дорогах Башкирии были зарегистрированы 3,5 тысячи адмbнистративных правонарушений.

Наиболее частыми оказались нарушения, допущенные водителями автобусов – высадка пассажиров вне остановок и т.д. Таковых набралось 721.

141 раз были замечены водители, выезжавшие на встречную полосу в местах, где это запрещено правилами.

104 водителя были задержаны за управление транспортом в нетрезвом виде.

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