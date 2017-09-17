В Башкирии горожане самостоятельно решили превратить мертвую зону в комфорт

Комсомольский микрорайон в Стерлитамаке люди прозвали Кошачьим поселком. Как говорят местные жители, мёртвая и живая зоны там давно поменялись местами. Детвора играет на пыльных дорогах, рискуя оказаться под колёсами автомобилей. А лесопосадку освоили наркоманы и бомжи - в сумерках лучше держаться от зелёного массива подальше. Однако по инициативе горожан скоро всё изменится: вместо разросшихся вширь американских клёнов будет современная детская площадка. Впрочем, клёны никто не отменял - их окультурят, они станут частью парковой зоны.
Философия красоты
С расчищенного от бурелома участка, урча и фыркая, уезжает бульдозер. Выкорчеванные пни, распиленные стволы, тёплая мягкая земля. Сентябрьское солнце благоволит тяжёлой работе и поторапливает людей: если зарядят дожди, дело встанет. Субботник в рамках всероссийской экологической акции "Зелёная Россия" сейчас как нельзя кстати. Анастасия Мысляева и Дарья Суркова, члены Молодёжного совета, раздают волонтёрам перчатки:
- Поднимаем гражданскую инициативу и патриотизм, - объясняют девушки воодушевление, с которым они сейчас будут выгребать из бурелома мусор. - "Чистый город" - патриотично звучит!
Первокурсники СФ УГНТУ Виктория и Акбер уже готовы к работе:
- Я родом из Кумертау, у меня есть опыт волонтёрства: мы помогали пожилым людям и пропагандировали здоровый образ жизни, - говорит Виктория.
- Кто-то мусорил, а вы будете убирать - сегодняшний опыт вам точно не прибавит уважения к людям, - предупреждаю молодых людей.
- Такие люди всегда будут, я к этому философски отношусь, - улыбаясь, пожимает плечами Виктория.
- Как только я узнал о сегодняшнем субботнике, пошёл и записался, - говорит Акбер. - Хочу, чтобы город красивый был.
Что в наших руках?
Вместе с тридцатью волонтёрами из стерлитамакских вузов и колледжей, продираясь сквозь ветки, складывает в мешки битое стекло и куски кирпичей начальник отдела администрации городского округа по работе с территориями Лариса Каримова:
- Предприниматели из числа жителей микрорайона решили сделать ему подарок - они участвуют в республиканской программе местных инициатив. Детская площадка станет результатом софинансирования: 75 процентов средств выделяет республика, ещё 20 процентов - город, остальные 5 процентов - жители. Люди вкладываются и материально, и физически - каждый вечер расчищают территорию. Город помогает: ОЖКХ выделяет технику, отдел по молодёжной политике организует волонтёров. Площадка 30 на 30 метров будет поделена на две зоны - для малышей и для подростков.
- Всё началось с того, что в начале лета в "Стерлитамакском рабочем" я увидел информацию о программе местных инициатив, - рассказывает Александр Ванглес, предприниматель и местный
житель. - Мы с моим коллегой Юрисом Мухаметрахимовым обсудили это, организовали собрание жителей микрорайона - решено было участвовать. Недели за две-три собрали документы, администрация городского округа нас поддержала. Ещё три недели вывозили мусор. С погрузчиками, экскаваторами, грузовиками помогает город и наш житель Дмитрий Черников. Многие из тех, кто здесь живёт, помогают - всех не могу перечислить, не все фамилии знаю. Сами покупаем перчатки и мешки и каждый день продолжаем работу. Надо до снега успеть всё расчистить и сделать планировку площадки. Лишь бы город и дальше нас поддерживал...
Личная выгода
Оказывается, самое сложное в гражданской инициативе (которая, как известно, наказуема) - не денежные затраты и не потраченное время. Главная проблема - недоверие людей. Александр хочет, чтобы детям было где играть: он глава большой семьи, скоро у них с супругой родится третий ребёнок.
- Моя личная выгода - безопасность детей нашего микрорайона. Не все в это верят, некоторые подозревают меня в какой-то корысти. Есть и такие, кто категорически отказывается вкладываться в будущую площадку и парковую зону, мол, это всё должен делать для нас город. Я думаю по-другому - спрашиваю себя: "А что мы сделали для города?".
- Хорошее дело начато. Мы участвуем - деньги сдаём, делаем, что можем, - говорит пожилая жительница (мы с ней попутчицы, идём с субботника по ул.Шота Руставелли. Посёлок - как на ладони и, кажется, он уже меньше похож на забытое богом место). - Жалко ли лесопосадку? Нет, всё равно это была свалка. Люди утром на работу идут - мусор туда швыряют. Зачем? Мусор ведь у нас вывозят регулярно... Парковая зона, говорят, появится. Вот бы сбылось!