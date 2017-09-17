В Башкирии горожане самостоятельно решили превратить мертвую зону в комфорт

житель. - Мы с моим коллегой Юрисом Мухаметрахимовым обсудили это, организовали собрание жителей микрорайона - решено было участвовать. Недели за две-три собрали документы, администрация городского округа нас поддержала. Ещё три недели вывозили мусор. С погрузчиками, экскаваторами, грузовиками помогает город и наш житель Дмитрий Черников. Многие из тех, кто здесь живёт, помогают - всех не могу перечислить, не все фамилии знаю. Сами покупаем перчатки и мешки и каждый день продолжаем работу. Надо до снега успеть всё расчистить и сделать планировку площадки. Лишь бы город и дальше нас поддерживал...