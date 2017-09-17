Биатлонистка из Башкирии Ольга Вилухина упала в кювет в машине

ДТП произошло накануне утром на трассе Бородино – Красноярск. По словам участников аварии, всему виной оказалась трагическая случайность. Как сообщила телекомпания ТВК, за рулем находилась двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева. На трассе из-под колес встречного автомобиля в лобовое стекло машины, в которой ехали спортсменки, внезапно прилетел болт, пробивший стекло и ударивший Ольгу в висок.
После этого Ольга потеряла управление, и ее автомобиль пересек встречную полосу и улетел с трассы в кювет.
С черепно-мозговой травмой спортсменку доставили на попутном автомобиле в фельдшерский пункт в ближнее село Шалинское, а оттуда – до больницы в Березовский район и далее – в больницу скорой медпомощи. Вчера вечером ей сделали операцию. Травма серьезная, но прогнозы врачей благоприятные.
Остальные спортсменки, находившиеся в больнице, - биатлонистки Светлана Слепцова и Ольна Вилухина – в ДТП сильно не пострадали, но пережили сильный шок после происшедшего.
На месте ДТП работает местная полиция.
Напомним, Ольга Вилухина в 2014 году стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Сочи. Она является трехкратной чемпионкой страны и заслуженным мастером спорта России.