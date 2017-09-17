Биатлонистка из Башкирии Ольга Вилухина упала в кювет в машине

ДТП произошло накануне утром на трассе Бородино – Красноярск. По словам участников аварии, всему виной оказалась трагическая случайность. Как сообщила телекомпания ТВК, за рулем находилась двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева. На трассе из-под колес встречного автомобиля в лобовое стекло машины, в которой ехали спортсменки, внезапно прилетел болт, пробивший стекло и ударивший Ольгу в висок.