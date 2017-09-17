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Биатлонистка из Башкирии Ольга Вилухина упала в кювет в машине

17 сентября 2017, 17:42
За рулем находилась подруга нашей землячки – двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева.

ДТП произошло накануне утром на трассе Бородино – Красноярск. По словам участников аварии, всему виной оказалась трагическая случайность. Как сообщила телекомпания ТВК, за рулем находилась двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева. На трассе из-под колес встречного автомобиля в лобовое стекло машины, в которой ехали спортсменки, внезапно прилетел болт, пробивший стекло и ударивший Ольгу в висок.

После этого Ольга потеряла управление, и ее автомобиль пересек встречную полосу и улетел с трассы в кювет.

С черепно-мозговой травмой спортсменку доставили на попутном автомобиле в фельдшерский пункт в ближнее село Шалинское, а оттуда – до больницы в Березовский район и далее – в больницу скорой медпомощи. Вчера вечером ей сделали операцию. Травма серьезная, но прогнозы врачей благоприятные.

Остальные спортсменки, находившиеся в больнице, - биатлонистки Светлана Слепцова и Ольна Вилухина – в ДТП сильно не пострадали, но пережили сильный шок после происшедшего.

На месте ДТП работает местная полиция.

Напомним, Ольга Вилухина в 2014 году стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Сочи. Она является трехкратной чемпионкой страны и заслуженным мастером спорта России.

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