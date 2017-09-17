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Автобои-2017 в Уфе собрали самых брутальных гладиаторов страны

17 сентября 2017, 19:39
Грохот машин и гром оваций сопровождали увлекательное зрелище.

Сегодня, 17 сентября, в Уфе прошли автобои, собравшие немало зрителей на стадионе «Строитель».

Самое брутальное событие осени организаторы представили как мероприятие, сопоставимое с гладиаторскими боями.

В Автобоях-2017 приняли участие такие автомобили, как «Москвичи», «Жигули», «Волги», Volvo и прочие марки. Всего на арену вышли участники 20 команд, которые со вкусом, толком и расстановкой в течение нескольких часов разбивали свои автомобили, превращая их в груду металла.

Правила автобоев незамысловаты: участникам дозволено таранить, подрезать, поджимать и зажимать противника в угол. Главное — обездвижить его, а самому остаться на ходу, даже если из тебя высыпаются одна за другой все запчасти. При этом мотор можно пытаться заводить вновь, если он вдруг заглох, и продолжать атаку на соперника. Побеждает сильнейший и наиболее живучий.

На сей раз в шоу была внесена и романтическая нотка – один из участников автобоев прямо на арене предложил руку и сердце своей возлюбленной.

А в остальном все было, как обычно - вполне брутально и сногсшибательно. Смотрите наш фоторепортаж.

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#Новости#Татьяна Майорова,#Спорт
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