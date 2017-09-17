Автобои-2017 в Уфе собрали самых брутальных гладиаторов страны

Правила автобоев незамысловаты: участникам дозволено таранить, подрезать, поджимать и зажимать противника в угол. Главное — обездвижить его, а самому остаться на ходу, даже если из тебя высыпаются одна за другой все запчасти. При этом мотор можно пытаться заводить вновь, если он вдруг заглох, и продолжать атаку на соперника. Побеждает сильнейший и наиболее живучий.