Автобои-2017 в Уфе собрали самых брутальных гладиаторов страны

Сегодня, 17 сентября, в Уфе прошли автобои, собравшие немало зрителей на стадионе «Строитель».
Самое брутальное событие осени организаторы представили как мероприятие, сопоставимое с гладиаторскими боями.
В Автобоях-2017 приняли участие такие автомобили, как «Москвичи», «Жигули», «Волги», Volvo и прочие марки. Всего на арену вышли участники 20 команд, которые со вкусом, толком и расстановкой в течение нескольких часов разбивали свои автомобили, превращая их в груду металла.
Правила автобоев незамысловаты: участникам дозволено таранить, подрезать, поджимать и зажимать противника в угол. Главное — обездвижить его, а самому остаться на ходу, даже если из тебя высыпаются одна за другой все запчасти. При этом мотор можно пытаться заводить вновь, если он вдруг заглох, и продолжать атаку на соперника. Побеждает сильнейший и наиболее живучий.
На сей раз в шоу была внесена и романтическая нотка – один из участников автобоев прямо на арене предложил руку и сердце своей возлюбленной.
А в остальном все было, как обычно - вполне брутально и сногсшибательно. Смотрите наш фоторепортаж.