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Новым полпредом Башкирии в Москве стал Олег Матыцин

16 сентября 2017, 11:08
Соответствующий указ подписал Рустэм Хамитов.

Новым исполняющим обязанности полпреда Башкортостана при президенте РФ и заместителем премьер-министра республики стал Олег Матыцин. Соответствующий указ подписал Рустэм Хамитов.

Напомним, Матыцин сменил на этой должности 50-летнего Артура Шайнурова, который покннул пост в связи с переходом на другую работу. Полпред республики имеет статус вице-премьера правительства Башкирии. Офис полпредства находится практически в центре Москвы, на улице Доброслободской, в районе станций метро Красные ворота и Бауманская. Главной задачей аппарата полпредства всегда было, прежде всего, поддержание благополучного имиджа Башкирии на федеральном уровне, а также поддержание контактов с башкирским землячеством в Москве и других регионах и странах.

Справка

Олег Юрьевич Матыцин родился 28 ноября 1970 года в городе Ступино Московской области. Окончил Российский государственный технологический университет им. К.Э.Циолковского, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в 1988 году электрослесарем ТЭЦ №17 Мосэнерго.

В 1990-1992 годах – электромонтер ТЭЦ №17 Мосэнерго, электрослесарь Центрального ремонтно-механического завода Мосэнерго.

В 1998-1999 годах – оператор центрального теплового пункта Полномочного представительства Башкортостана при Президенте РФ.

В 1999-2003 годах – начальник охраны Полномочного представительства Башкортостана при Президенте РФ.

В 2003-2007 годах – ведущий специалист, главный специалист Полномочного представительства Башкортостана при Президенте РФ.

В 2007-2011 годах – начальник отдела эксплуатации здания и сооружений Полномочного представительства Башкортостана при Президенте РФ.

С 2011 года по настоящее время – начальник отдела координации международных и экономических связей Полномочного представительства Башкортостана при Президенте РФ.

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#Новости#Надежда Валитова#Политика
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