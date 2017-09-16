Новым полпредом Башкирии в Москве стал Олег Матыцин

Напомним, Матыцин сменил на этой должности 50-летнего Артура Шайнурова, который покннул пост в связи с переходом на другую работу. Полпред республики имеет статус вице-премьера правительства Башкирии. Офис полпредства находится практически в центре Москвы, на улице Доброслободской, в районе станций метро Красные ворота и Бауманская. Главной задачей аппарата полпредства всегда было, прежде всего, поддержание благополучного имиджа Башкирии на федеральном уровне, а также поддержание контактов с башкирским землячеством в Москве и других регионах и странах.