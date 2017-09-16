mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Команда РФС победила в турнире звезд на фестивале "Россия Любит Футбол!"

17 сентября 2017, 00:15
В Москве состоялся фестиваль "Россия Любит Футбол!", рамках которого провели футбольный турнир, победителем стала команда РФС, сообщают организаторы.

"Всего в соревнованиях поучаствовали 624 команды. При этом среди них были только любители", - сказано в сообщении. Кроме того, организовали отдельный турнир, участниками которого стали официальные лица, звезды спорта и артисты, сообщают «Новые Известия».

Первое место заняла команда Российского футбольного союза. Игроками стали экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников, олимпийский чемпион Юрий Борзоковский. В финальном матче клуб сразился с командой Минспорта РФ. Помимо этого, к турниру присоединились сборная "Газпрома", а также команда "Советского спорта", которая заняла шестое место.

В качестве хедлайнеров выбрали артистов Noize MC и Дельфин. Вход был бесплатным. Отмечается, что оператором проекта стало международное коммуникационное агентство Eventica. Главным информационным партнером было издание "Советский Спорт".

#Желтые новости#Светлана Павлова
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48