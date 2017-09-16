Команда РФС победила в турнире звезд на фестивале "Россия Любит Футбол!"

"Всего в соревнованиях поучаствовали 624 команды. При этом среди них были только любители", - сказано в сообщении. Кроме того, организовали отдельный турнир, участниками которого стали официальные лица, звезды спорта и артисты, сообщают «Новые Известия».
Первое место заняла команда Российского футбольного союза. Игроками стали экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников, олимпийский чемпион Юрий Борзоковский. В финальном матче клуб сразился с командой Минспорта РФ. Помимо этого, к турниру присоединились сборная "Газпрома", а также команда "Советского спорта", которая заняла шестое место.
В качестве хедлайнеров выбрали артистов Noize MC и Дельфин. Вход был бесплатным. Отмечается, что оператором проекта стало международное коммуникационное агентство Eventica. Главным информационным партнером было издание "Советский Спорт".