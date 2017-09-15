В Башкирии 11-летней школьнице вручили медаль за спасение троих детей

В Кугарчинском районе Башкирии прошла приятная церемония награждения отважной девочки из башкирской гимназии села Мраково. Во время торжественной линейки, приуроченной к Дню здоровья, председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров наградил медалью «За доблесть» 11-летнюю гимназистку Алину Абдуллину. Подробности сообщили в пресс-службе Госкомитета.
Пятиклассница совершила свой мужественный поступок 28 августа, во время пожара в доме родственников. Девочка смогла спасти из горящего помещения младших двоюродных братишек и сестренок. Вместе с медалью «За доблесть» Алине вручили также ценный подарок.
Кстати, как сообщили в Госкомитете, в рамках кампании по установке пожарных извещателей в Кугарчинском районе такие приборы установлены в 458 семьях с детьми, и еще примерно столько же будет приобретено и установлено в других домах.