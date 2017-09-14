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В центре Уфы столкнулись два автобуса

14 сентября 2017, 21:32
По предварительным данным, маршрутка пошла на обгон.

Сегодня, 14 сентября, вечером, произошло серьезное ДТП на проспекте Октября, между остановками «Госцирк» и «Горсовет». Об этом сообщили очевидцы в группе «БашДТП».

По словам свидетелей, маршрутный «ПАЗ» с места прибавил скорость и решил обогнать стоящий на выделенной полосе автобус, однако в итоге произошло столкновение.

Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.

Напомним, неподалеку от этого места сегодня утром произошло другое серьезное ДТП. Грузовик врезался в столб, после чего водитель погиб.

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#Новости#ДТП с автобусами#Татьяна Майорова,#Происшествия
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