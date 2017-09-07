Врач: вспышка на солнце может повредить больше электронике, чем людям

Posted 7 сентября 2017, 08:13
Published 7 сентября 2017, 08:13
Modified 25 декабря, 05:38
Updated 25 декабря, 05:38
Вчера, 6 сентября, произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка на солнце, спровоцированная взаимодействием двух крупнейших групп солнечных пятен. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.
По данным ученых, вся энергия, накопленная в короне солнца, в результате взаимодействия солнечных пятен за несколько лет, нашла выход в одной вспышке уникальной силы. Этому солнечному взрыву присвоен очень высокий балл - X9.3.
Специалисты уточнили, что в последний раз сопоставимая по мощности вспышка была на Солнце 7 сентября 2005 года, а всего за 20 лет наблюдений было зарегистрировано только пять вспышек большей силы.
Эксперты хотят выяснить, как такая мощная вспышка могла произойти на фоне минимума солнечной активности. А специалисты прочих сфер деятельности пытаются предсказать, какими могут быть последствия солнечного взрыва.
- Наблюдавшийся взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии Солнце — Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным, - подчеркнули астрономы.
- С медицинской точки зрения, недомогание, спровоцированное вспышкой на солнце, могут почувствовать в основном люди с повышенной метеочувствительностью, у них это может проявиться в виде слабости, головокружения, иных вегетативных расстройств, - пояснил медицинскую сторону вопроса врач-терапевт Марат Сухорослов. – Но в целом люди не должны сильно отреагировать на такую солнечную активность, если, конечно, они не станут читать много информации о возможных последствиях солнечного взрыва и внушать самим себе мысли о плохом самочувствии. Гораздо больше неприятностей вспышка на солнце доставит тонкой многопроводной технике, в деятельности которой могут произойти сбои, а организм человека в состоянии выдержать такое испытание без особых потерь. По крайней мере, я, как терапевт, не ожидаю большого наплыва пациентов с жалобами на недомогания после вспышки на солнце. Раньше такого не было.