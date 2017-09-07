Врач: вспышка на солнце может повредить больше электронике, чем людям

- С медицинской точки зрения, недомогание, спровоцированное вспышкой на солнце, могут почувствовать в основном люди с повышенной метеочувствительностью, у них это может проявиться в виде слабости, головокружения, иных вегетативных расстройств, - пояснил медицинскую сторону вопроса врач-терапевт Марат Сухорослов. – Но в целом люди не должны сильно отреагировать на такую солнечную активность, если, конечно, они не станут читать много информации о возможных последствиях солнечного взрыва и внушать самим себе мысли о плохом самочувствии. Гораздо больше неприятностей вспышка на солнце доставит тонкой многопроводной технике, в деятельности которой могут произойти сбои, а организм человека в состоянии выдержать такое испытание без особых потерь. По крайней мере, я, как терапевт, не ожидаю большого наплыва пациентов с жалобами на недомогания после вспышки на солнце. Раньше такого не было.