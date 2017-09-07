mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября 2017, 08:13

Published 7 сентября 2017, 08:13

Modified 25 декабря, 05:38

Updated 25 декабря, 05:38

Врач: вспышка на солнце может повредить больше электронике, чем людям

7 сентября 2017, 08:13
Опытный доктор посоветовал меньше читать медицинские справочные сайты.

Вчера, 6 сентября, произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка на солнце, спровоцированная взаимодействием двух крупнейших групп солнечных пятен. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

По данным ученых, вся энергия, накопленная в короне солнца, в результате взаимодействия солнечных пятен за несколько лет, нашла выход в одной вспышке уникальной силы. Этому солнечному взрыву присвоен очень высокий балл - X9.3.

Специалисты уточнили, что в последний раз сопоставимая по мощности вспышка была на Солнце 7 сентября 2005 года, а всего за 20 лет наблюдений было зарегистрировано только пять вспышек большей силы.

Эксперты хотят выяснить, как такая мощная вспышка могла произойти на фоне минимума солнечной активности. А специалисты прочих сфер деятельности пытаются предсказать, какими могут быть последствия солнечного взрыва.

- Наблюдавшийся взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии Солнце — Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным, - подчеркнули астрономы.

- С медицинской точки зрения, недомогание, спровоцированное вспышкой на солнце, могут почувствовать в основном люди с повышенной метеочувствительностью, у них это может проявиться в виде слабости, головокружения, иных вегетативных расстройств, - пояснил медицинскую сторону вопроса врач-терапевт Марат Сухорослов. – Но в целом люди не должны сильно отреагировать на такую солнечную активность, если, конечно, они не станут читать много информации о возможных последствиях солнечного взрыва и внушать самим себе мысли о плохом самочувствии. Гораздо больше неприятностей вспышка на солнце доставит тонкой многопроводной технике, в деятельности которой могут произойти сбои, а организм человека в состоянии выдержать такое испытание без особых потерь. По крайней мере, я, как терапевт, не ожидаю большого наплыва пациентов с жалобами на недомогания после вспышки на солнце. Раньше такого не было.

#Татьяна Майорова,#Наука#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика