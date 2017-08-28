В Башкирии девушка отдала более 24 тысяч рублей незнакомке за снятие порчи

Как сообщает пресс-служба МВД, в момент, когда потерпевшая торговала в киоске, к ней подошла женщина лет 35-40 с грудным ребенком. Незнакомка попросила указать дорогу в ближайшее кафе, а затем повела разговор в другом направлении. Женщина сообщила девушке, что на нее и ее родственников наложили порчу. И если срочно ее не снять, то кто-то из них умрет.