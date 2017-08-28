В Башкирии девушка отдала более 24 тысяч рублей незнакомке за снятие порчи

Posted 28 августа 2017, 11:50
Published 28 августа 2017, 11:50
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
На днях в дежурную часть Нефтекамска обратилась 22-летняя местная жительница. Она сообщила, что у нее обманом похитили более 24 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба МВД, в момент, когда потерпевшая торговала в киоске, к ней подошла женщина лет 35-40 с грудным ребенком. Незнакомка попросила указать дорогу в ближайшее кафе, а затем повела разговор в другом направлении. Женщина сообщила девушке, что на нее и ее родственников наложили порчу. И если срочно ее не снять, то кто-то из них умрет.
Женщина провела обряд и попросила денег - 500 рублей. Но этого оказалось недостаточно, получив ещё 6 тысяч рублей, «колдунья» удалилась, чтобы продолжить начатый ритуал. Однако на следующий день она снова появилась и потребовала денег. В настоящее время потерпевшая пребывает в шоке - она оформила кредитную карту и передала незнакомке еще 18 тысяч рублей.
Полиция города Нефтекамска проводит проверку.