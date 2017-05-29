В Уфе лжецелительницы похитили у пенсионерки более 140 тысяч рублей

Для проведения «ритуала» мошенницы отняли у пожилой женщины все деньги.

Преступление было совершено 17 августа днём. Как сообщает пресс-служба МВД, к пожилой уфимке на улице подошла неизвестная женщина и завела разговор о целительнице. Во время беседы к ним присоединилась сама «целительница», которая сообщила, что на пенсионерку наложена порча и ее нужно срочно снять. Для проведения ритуала были необходимы все деньги пенсионерки.

Поверив мошенницам, женщина сняла с ближайшего банкомата сбережения. Совершив «ритуал» снятия порчи, лжецелительница отдала пенсионерке сверток из газеты, в котором уже ничего не было.

По факту совершения мошенничества в отношении 72-летней уфимки разыскиваются две женщины:

1) На вид 40-45 лет, рост 160 см, плотного телосложения, волосы русые, носит очки. В момент совершения преступления была одета: сарафан белого цвета с изображениями цветков синего цвета, черные сланцы, при себе была темная женская сумка.

2) На вид 50-60 лет, среднего телосложения. Была одета: кофта серого цвета с длинными рукавами, юбка ниже колен серого цвета.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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