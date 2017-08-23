В Башкирии возле деревни Подымалово изменена схема дорожного движения

Posted 23 августа 2017, 12:18
Published 23 августа 2017, 12:18
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
В Башкирии возле деревни Подымалово Уфимского района запланировано технологическое перекрытие правоповоротных съездов направлений Москва – Авдон, М-5, Уфа – Бирск, сообщили в пресс-службе ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье». Здесь приступили к строительству транспортной развязки.
- Согласно временной схеме движение транспорта в этих направлениях предусмотрено по левоповоротным съездам и путепроводу. На сегодняшний день на участке реконструкции активно ведутся строительные работы. Производится монтаж водопропускных труб, устройство дорожной одежды, установка барьерных ограждений, укрепление обочин, сообщили в пресс-службе ведомства.
Завершить работы планируют 30 октября 2017 года.