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Posted 23 августа 2017, 12:18

Published 23 августа 2017, 12:18

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Башкирии возле деревни Подымалово изменена схема дорожного движения

23 августа 2017, 12:18
Здесь приступили к строительству транспортной развязки.

В Башкирии возле деревни Подымалово Уфимского района запланировано технологическое перекрытие правоповоротных съездов направлений Москва – Авдон, М-5, Уфа – Бирск, сообщили в пресс-службе ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье». Здесь приступили к строительству транспортной развязки.

- Согласно временной схеме движение транспорта в этих направлениях предусмотрено по левоповоротным съездам и путепроводу. На сегодняшний день на участке реконструкции активно ведутся строительные работы. Производится монтаж водопропускных труб, устройство дорожной одежды, установка барьерных ограждений, укрепление обочин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Завершить работы планируют 30 октября 2017 года.

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