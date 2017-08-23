В Башкирии возле деревни Подымалово изменена схема дорожного движения

- Согласно временной схеме движение транспорта в этих направлениях предусмотрено по левоповоротным съездам и путепроводу. На сегодняшний день на участке реконструкции активно ведутся строительные работы. Производится монтаж водопропускных труб, устройство дорожной одежды, установка барьерных ограждений, укрепление обочин, сообщили в пресс-службе ведомства.