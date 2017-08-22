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УРАЛСИБ предлагает особые условия ипотечного кредитования для многодетных

22 августа 2017, 10:32
Банк УРАЛСИБ предлагает программу по ипотечному кредитованию для многодетных семей. В рамках программы участники зарплатного проекта Банка УРАЛСИБ, имеющие трех и более детей, могут получить кредит по ставке 8,9% годовых.

Банк УРАЛСИБ предлагает программу по ипотечному кредитованию для многодетных семей. В рамках программы участники зарплатного проекта Банка УРАЛСИБ, имеющие трех и более детей, могут получить кредит по ставке 8,9% годовых.

Ипотечный кредит выдается семье на улучшение жилищных условий, а именно: расширение площади. При этом первоначальный взнос по кредиту должен составлять не менее 50% от стоимости жилья.

Для получения ипотечного кредита достаточно обратиться в ближайшее отделение Банка, заполнить заявление-анкету на кредит и предоставить минимальный комплект документов.

Ипотека является одним из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Заемщикам Банк предлагает комфортные условия ипотечного кредитования. С 21 августа были снижены процентные ставки по всей линейке жилищных кредитов, а максимальный срок кредита увеличен до 30 лет.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах и Центрах ипотечного кредитованияБанка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 августа 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 497 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 462 POS-терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

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