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Жители Башкирии смогут сдать опасные отходы в передвижную лабораторию

21 августа 2017, 10:21
Об этом сообщили в минэкологии республики.

22-23 августа передвижной пункт сбора ртутьсодержащих изделий посетит Бураевский, Балтачевский, Мишкинский, Караидельский и Аскинский районы и город Бирск, сообщает министерство экологии РБ.

График сдачи опасных отходов:

- г.Бирск – с 10.00. до 11.30. (парковка у ТСК «Согоры»)

- с.Бураево – с 13.00. до 14.30. (парковка по ул.Школьная)

- с.Старобалтачево – с 15.00. до 16.30. (площадь перед РДК)

- с.Аскино – с 10.00. до 11.30. (площадь перед торговым рядом «Шатлык»)

- с.Караидель – с 13.00. до 14.30. (площадь перед РДК)

- с.Мишкино – с 16.00. до 17.30. (площадь перед РДК).

Отмечено, что сбор ртутьсодержащих и люминесцентных ламп проводится бесплатно. Цель проекта, привить гражданам культуру обращения с опасными отходами, образуемыми в быту.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Общество
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