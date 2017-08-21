Выходец из Башкирии будет курировать вопросы внутренней политики в ПФО

- По практике понятно, что в глубинных вопросах внутренней политики Башкирии может разобраться только выходец из республики с хорошим федеральным бэкграундом, потому в регионе больше должны беспокоиться о том, кто будет его курировать, а не тем, на какую высоту взлетел очередной выходец. Кроме того, я уверен, что стерлитамакским элитам и другим интересантам «стерлитамакского вопроса», зная о хорошо информированном земляке, не стоит расслабляться - судя по всему, именно там сейчас сгущается башкирское политическое пространство.