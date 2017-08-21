Выходец из Башкирии будет курировать вопросы внутренней политики в ПФО

Как сообщает "Ъ-Уфа", новым главой департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе стал выходец из Башкирии Рустем Басыров. Ранее он курировал в полпредстве регионы, в том числе Башкирию, Пермский край и Саратовскую область в ранге федерального инспектора.
Рустем Басыров родился в Стерлитамаке в марте 1977 года. Закончил исторический факультет Стерлитамакского государственного педагогического института в 1999 г. с отличием, аспирантуру в ИИЯЛ Уфимского научного центра РАН, является кандидатом исторических наук.
С 1999-2001 гг. работал ассистентом кафедры истории Отечества и методики преподавания истории Стерлитамакского государственного педагогического института.
С 2001 — 2012 гг. — работал в администрации города Стерлитамака ведущим специалистом информационно-аналитического отдела, с 2011 г. был заместителем главы Стерлитамака.
- с 2012 г. – Заведующий отделом Администрации Президента РБ.
В июле 2012 — январе 2015 года возглавлял отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации главы Башкирии.
Мнения
Политолог Алексей Трегубов:
- По практике понятно, что в глубинных вопросах внутренней политики Башкирии может разобраться только выходец из республики с хорошим федеральным бэкграундом, потому в регионе больше должны беспокоиться о том, кто будет его курировать, а не тем, на какую высоту взлетел очередной выходец. Кроме того, я уверен, что стерлитамакским элитам и другим интересантам «стерлитамакского вопроса», зная о хорошо информированном земляке, не стоит расслабляться - судя по всему, именно там сейчас сгущается башкирское политическое пространство.
Политолог Дмитрий Михайличенко:
- Насколько мне известно, Рустема Басырова в свое время рекомендовали в аппарат ПФО именно из администрации Рустэма Хамитова. Работая в республиканской администрации он, по крайней мере, был заметен и имел неплохие отзывы от коллег. Нынешнее назначение Басырова – «эволюционное». В Нижнем Новгороде он освоился и, что называется, «пророс». С точки зрения отношения руководителей аппарата ПФО к Башкирии – это назначение особой роли не сыграет, масштаб новости явно не тот. Хотя, учитывая хорошие отношения Басырова с высокопоставленными чиновниками администрации главы Башкирии, хуже для республиканского руководства точно от этого назначения не будет.